Белорусский хоккеист Виталий Пинчук дебютировал в НХЛ за "Нэшвилл Предаторз"

20 выдающихся игроков - столько белорусов сыграли в сильнейшей хоккейной лиге на планете. Минувшей ночью болельщики следили за дебютом Виталия Пинчука в составе "Нэшвилл Предаторз" в НХЛ. Воспитанник жлобинской кузницы кадров был заметен на льду и помог "хищникам" открыть счет.

"Терпенье и труд все перетрут" - народная поговорка как нельзя лучше описывает жизнь и карьеру Виталия Пинчука. Спортсмен - яркий пример для подрастающего поколения белорусских хоккеистов.

Нападающий прогрессировал в школе "Металлурга", прошел сквозь институт сборных, добрался до главного клуба Беларуси - минского "Динамо". После впечатляющего минувшего сезона в КХЛ, где форвард стал 6-м бомбардиром и 3-м снайпером "регулярки", 29 из 32 команд НХЛ хотели заключить контракт с парнем.

Минувшей ночью состоялся дебют за "Нэшвилл Предаторз". 20-й белорус в чемпионате. История этого игрока уникальная, ведь Пинчук оказался в сильнейшей лиге мира, минуя драфт.

Виталий Пинчук, нападающий ХК "Нэшвилл Предаторз":

"Просто нужно работать, продолжать, несмотря ни на что. В свое время, в 18 лет, я сильно злился и расстраивался из-за того, что не получилось из-за коронавируса показать себя в Канаде. То есть начался следующий сезон, который мог бы помочь мне выйти на драфт. Тогда я думал: "Ну, вот пролетел НХЛ из-за какого-то коронавируса". Но я продолжал работать, готовиться, становиться сильнее. В итоге появился шанс. У каждого есть время, что бы ни делалось, все всегда к лучшему. 17 игр я провел за два сезона, в основном играл в Экстралиге. Это был тоже переходный этап между Экстралигой и КХЛ. Я много тренировался, немного играл, ждал самого момента".

С НХЛ тоже пришлось немного потерпеть. Мало кто сомневался, что Пинчук начнет сезон за "Нэшвилл", когда 28 сентября из-за океана прилетела новость о том, что Виталий отправлен в "Милуоки" во вторую по силе лигу в Северной Америке - АХЛ.

Форвард там отыграл лишь один поединок, вернулся в главную дружину. Отправился на выездную серию с "хищниками". Два матча ожидал свой шанс, чтобы выйти на лед против "Оттавы Сенаторз". Круг новичка в Канаде тоже был.

Если уж и врываться в игру, то только красиво: айс-тайм Пинчука - 11 минут 10 секунд, более 2 минут в большинстве. Форвард выиграл 3 из 7 вбрасываний. Завершил встречу с показателем полезности + 1.

В середине первого периода Виталий набрал первый результативный балл в НХЛ, ассистировав Россу Колтону. Для протокола отметим, что "хищники" уступили "сенаторам" в серии буллитов - 2:3. И, конечно, жлобинчанин заслужил хвалебные отзывы от главного тренера.

Эндрю Брюнетт, главный тренер ХК "Нэшвилл Предаторз":

"Виталий Пинчук, как мне показалось, хорошо чувствовал себя для дебютной игры в НХЛ. Он играл на самом деле здорово, особенно в начале матча. Он был хоккеистом, который хорошо смотрелся, и он продолжит развиваться в будущем".

"Мечта сбылась, но, к сожалению, проиграли. Ничего, будем работать, доказывать, и все будет хорошо. Поэтому всем спасибо, кто поддерживал, правда", - отметил спортсмен.

Виталий Пинчук стал 3-м белорусским хоккеистом, сыгравшим за "Нэшвилл". До жлобинчанина цвета команды из Теннесси защищали братья Костицыны. Далее "хищники" возвращаются домой, чтобы 14 октября выступить против "Вегас Голден Найтс".