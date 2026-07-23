Белорусский хоккей возвращается в ИИХФ

Беларусь готова к возвращению в семью ИИХФ. Сенатор Дмитрий Басков в эксклюзивном интервью "Первому информационному" отметил, что игроки (как и все наши атлеты в совокупности) пострадали от действий мировых функционеров и политически мотивированных санкций. Но отрадно, что постепенно в спорте наступает оттепель.

Не так давно Международная федерация хоккея последовала новым рекомендациям МОК о допуске белорусов на все турниры под нацсимволикой без каких-либо дополнительных проверок. Пока швейцарский Цюрих вернул на старты под своей эгидой мужскую команду U-18. Также дебютируют женские юниорская и национальная сборные. Что касается допуска главной дружины страны, то ожидаем решения осеннего Конгресса ИИХФ.

"Из-за необъяснимых, неприемлемых санкций наша молодежь уже упустила много возможностей. На международную арену возвращается юношеская сборная, а также две женские. Что касается национальной сборной, мы все же надеемся, что после первых шагов по возвращению в хоккейную семью ИИХФ дождемся, когда и национальная сборная покажет свой уровень", - отметил зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Дмитрий Басков.

Новый главный тренер минского "Динамо" Сергей Брылин будет совмещать работу с аналогичной должностью в сборной Беларуси. У российского специалиста (который вместе с "Нью-Джерси Дэвилз" завоевал три Кубка Стэнли) контракт с "зубрами" рассчитан на 3 года.