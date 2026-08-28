Белорусский мини-футбол: "Столица" и "Витэн" сойдутся в битве за Суперкубок Беларуси

Большой мини-футбол возвращается. Уже 29 августа определится обладатель Суперкубка Беларуси.

На площадке спорткомплекса "Уручье" один из самых престижных трофеев разыграют минская "Столица" и оршанский "Витэн". Встреча обещает быть по-настоящему жаркой: на паркете сойдутся два абсолютных гранда белорусского футбола.

Пятикратный обладатель Суперкубка против трехкратного - зрителей ждет грандиозная битва за престиж и доминирование.

Суперкубок - это не просто важный матч, но и официальный старт нового сезона в белорусском мини-футболе. В спорткомплексе "Уручье" трофей разыграют действующий чемпион страны "Столица" и один из флагманов отечественного мини-футбола - оршанский "Витэн".

"Витэн" - рекордсмен страны по числу побед (их 5 на счету оршанского клуба). Минчане - трехкратные обладатели трофея. Более того, именно эти две команды в минувшем сезоне между собой разыграли золотые медали чемпионата. Тогда "Столица" была сильнее.

Александр Чибисов, главный тренер МФК "Столица":

"У нас состав особо не претерпел никаких изменений, один человек добавился. А у "Витэна" достаточные изменения. Я думаю, немножко должна измениться манера игры".

"Столица" против "Витэна" - это главное и самое непримиримое противостояние в современном белорусском мини-футболе. Команды регулярно оспаривают между собой все ключевые трофеи страны. Например, по числу побед в чемпионате минчане пока впереди - они семикратные победители внутреннего турнира. Это абсолютный рекорд. На счету оршанцев 6 титулов.

"Понятно, что и мы, и "Столица" хотим сохранить Суперкубок. У нас полкоманды поменялось, мы сейчас чуть-чуть притираемся друг к другу, ищем какие-то взаимосвязи. Только игра покажет, насколько мы готовы и насколько готова "Столица", - поделился игрок МФК "Витэн" Владимир Разуванов.

Статистика, прогнозы - это все абсолютно не важно. Матч за Суперкубок - это отдельная история и всегда с непредсказуемым сценарием. Телеканал "Беларусь 5" организует прямую трансляцию, но без болельщиков настоящего праздника мини-футбола не получится. Антураж, поддержка команд, атмосфера - шестой игрок нужен как никогда.

Иван Дроздов, игрок МФК "Столица":

"Мы достаем внутренние резервы, и у нас очень хорошо получается дальше играть с их поддержкой. Для любого клуба поддержка болельщика важна, ведь игроки только и играют в большинстве случаев для болельщиков, чтобы радовать зрителей, давать им положительные эмоции. В ответ зрители своей поддержкой благодарят игроков".

Матч за Суперкубок Беларуси пройдет уже 29 августа, начало в 15:00. Вход на трибуны спорткомплекса "Уручье" свободный. Титульный поединок - это всегда эмоции, напряжение и непредсказуемость. Поэтому эту встречу ждут не меньше, чем финал чемпионата. Приходите на игру и станьте частью этой истории.