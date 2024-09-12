Белорусский штангист Игнатий Павлюковец взял серебро молодежного ЧМ по тяжелой атлетике

Белорусский спортсмен Игнатий Павлюковец завоевал серебро на чемпионате мира по тяжелой атлетике среди атлетов не старше 20 лет, сообщает БЕЛТА.

Турнир проходит в испанском Леоне, 25 сентября Павлюковец стал призером соревнований в весовой категории до 96 кг. В первом упражнении белорус стартовал с удачных попыток на 160 и 164 кг, но затем не справился с весом в 166 кг. По итогам рывка Игнатий стал обладателем малой серебряной награды, уступив только Масаси Нисикаве из Японии (171 кг).

В толчке Павлюковец последовательно справился со штангой в 188, 193 и 196 кг - этот результат оказался вторым среди 16 штангистов и принес нашему спортсмену еще одно малое серебро. По сумме за оба упражнения Игнатий набрал 360 кг и также поднялся на вторую ступень пьедестала. Победу одержал японец Нисикава (366), тройку лучших замкнул чемпион в толчке Серхио Муньос Риос из Колумбии (355).

На прошлогоднем чемпионате мира-U20 в Мексике Павлюковец выступал в более легкой весовой категории до 89 кг, где выиграл серебро в двоеборье и взял по малой бронзе в рывке и толчке. Медали Игнатия стали первыми наградами делегации нейтральных атлетов из Беларуси в Леоне, ранее лучшим результатом нашей команды было пятое место Екатерины Тимошенко в весе до 59 кг.