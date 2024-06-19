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Белорусский байдарочник Владислав Кравец стал сильнейшим на Играх БРИКС на дистанции 1000 метров
Белорусский байдарочник Владислав Кравец поднялся на верхнюю ступень пьедестала спортивных Игр стран БРИКС, сообщает БЕЛТА.
Участие в мужском финале на дистанции 1000 метров приняли четверо белорусских и пятеро российских спортсменов. Долгое время в заезде лидировал россиянин Максим Спесивцев, но в заключительном отрезке мощно прибавил Владислав Кравец, что позволило ему обойти конкурента и занять первое место. На минувшей неделе Кравец стал двукратным чемпионом Европы в составе байдарки-четверки. Бронзовую медаль Игр БРИКС выиграл еще один белорус Денис Ермоленко. На седьмой и восьмой строчках расположились наши Никита Санько и Никита Бориков.
Фото sb.by
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