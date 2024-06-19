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Белорусский байдарочник Владислав Кравец стал сильнейшим на Играх БРИКС на дистанции 1000 метров

Белорусский байдарочник Владислав Кравец стал сильнейшим на Играх БРИКС на дистанции 1000 метров

Белорусский байдарочник Владислав Кравец поднялся на верхнюю ступень пьедестала спортивных Игр стран БРИКС, сообщает БЕЛТА.

Участие в мужском финале на дистанции 1000 метров приняли четверо белорусских и пятеро российских спортсменов. Долгое время в заезде лидировал россиянин Максим Спесивцев, но в заключительном отрезке мощно прибавил Владислав Кравец, что позволило ему обойти конкурента и занять первое место. На минувшей неделе Кравец стал двукратным чемпионом Европы в составе байдарки-четверки. Бронзовую медаль Игр БРИКС выиграл еще один белорус Денис Ермоленко. На седьмой и восьмой строчках расположились наши Никита Санько и Никита Бориков.

Фото sb.by

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