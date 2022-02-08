Белорусский биатлонист Антон Смольский показал 2-й промежуточный результат в индивидуальной гонке ОИ

В олимпийском биатлонном центре в Чанжцзякоу проходит мужская индивидуальная гонка на 20 км с четырьмя огневыми рубежами, сообщает БелТА.

Лидер белорусской команды Антон Смольский, стартовавший 28-м, великолепно отработал на стрельбище, не допустив ни одного промаха и показал время 49 мин. 02,2 сек.

Дмитрий Лазовский, который ушел на дистанцию под 14-м номером, заработал 4 минуты штрафа и пока занимает 21-е место.