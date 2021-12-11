Белорусский биатлонист Антон Смольский занял 6-е место в гонке преследования на этапе КМ

Вместе с телеканалом "Беларусь 5" продолжаем следить за биатлоном. В 16:05 в прямом эфире начнется женская эстафетная гонка. В составе нашей сборной произошла замена. Динара Алимбекова пропустит данный старт по состоянию здоровья. Таким образом, начнет борьбу Ирина Лещенко, она передаст эстафету Ирине Кручинкиной, на третьем этапе выступит ее сестра Елена, а финишировать будет Анна Сола. Напомним, белорусский квартет стал вторым на предыдущем этапе Кубка мира в Швеции, пропустив вперед лишь француженок. В общем зачете Кубка наций сборная занимает третье место. В активе 1520 очков.