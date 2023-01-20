Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский выиграл спринт этапа Кубка Содружества в Раубичах

В республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи" продолжился четвертый этап международных соревнований по биатлону "PARI Кубок Содружества", пишет БелТА.

Победителем сегодняшней мужской спринтерской гонки на 10 км с двумя огневыми рубежами стал белорус Дмитрий Лазовский, который показал результат 23 мин. 11,7 сек., не допустив ни одного промаха.

Дмитрий Лазовский отлично распределил свои силы и словно на одном дыхании преодолел всю дистанцию при отличной стрельбе. Второе место занял россиянин Даниил Серохвостов (+1,8 сек.; 1 промах), третьим финишировал еще один российский спортсмен Эдуард Латыпов (+15,1 сек.; 2). Лидер общего зачета Кубка Содружества капитан белорусской сборной Антон Смольский занял 6-е место (+32,0 сек.; 2).

После сегодняшней гонки в активе Антона Смольского стало 954 очка, вслед за ним идут российские биатлонисты Антон Бабиков (913 баллов) и Эдуард Латыпов (885). У женщин в общем зачете лидирует белоруска Динара Алимбекова-Смольская, у которой 916 очков, вслед за ней идут российские биатлонистки Наталья Гербулова и Тамара Дербушева, набравшие по 910 баллов.

В выходные дни в Раубичах состоятся по два старта: 21 января пройдут мужская и женская гонки преследования, а 22 января состоятся масс-старты у женщин и мужчин. Борьбу за награды поведут более 60 лучших белорусских и российских биатлонистов, не раз становившихся призерами крупнейших международных турниров.

Кроме того, в воскресенье болельщиков ждет своеобразный бонус - в 12:15 пройдет Гонка чемпионов с участием белорусских и российских звезд биатлона, которые уже завершили активную карьеру. Среди них будут победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов и этапов Кубка мира и Европы разных лет. После окончания Гонки чемпионов состоится автограф-сессия для болельщиков, во время которой любители биатлона смогут пообщаться и сделать селфи с именитыми спортсменами.

Все дни соревнований для болельщиков работает зона гостеприимства с фуд-кортом, продажей сувениров и розыгрышами памятных подарков от Белорусской федерации биатлона.