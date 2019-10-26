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Белорусский боксер Дмитрий Асанов выиграл золото на Всемирных военных играх

В Китае продолжают пополнять копилку медалей белорусские военные. На Всемирных играх четвертое золото нашей команде сегодня принес боксер Дмитрий Асанов. Спортсмен победил в финальной схватке казахского боксера Дильмурата Мижитова в весовой категории до 64 килограммов. Напомним, что это вторая медаль белорусов в соревнованиях по боксу. Ранее среди девушек бронзу выиграла Виктория Кебикова. И еще одна бронзовая награда сегодня от нашей женской сборной по парашютному спорту.

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