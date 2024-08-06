Белорусский борец Хаслаханов вышел в четвертьфинал Олимпиады во Франции

Белорусский борец греко-римского стиля Абубакар Хаслаханов удачно стартовал на Олимпийских играх в Париже, пишет БЕЛТА.



Единственный представитель нашей команды по греко-римской борьбе выступает в весовой категории до 97 кг. На олимпийском турнире Хаслаханов посеян под вторым номером среди 16 участников, в первом круге ему противостоял грузинский атлет Роберт Коблиашвили. Первый трехминутный отрезок Абубакар выиграл с минимальным перевесом (1:0), но во второй половине преимущество белоруса сомнений уже не вызвало - в итоге победа со счетом 9:1. Соперником нашего борца в четвертьфинале будет египетский спортсмен Мохамед Али Габр, поединок состоится сегодня днем.