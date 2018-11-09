ЭкономикаПолитикаОбществоПрезидентЗдоровьеКультураПроисшествияРегионыТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Белорусский дуэт сегодня поборется за медали чемпионата мира по прыжкам на батуте

На чемпионате мира по прыжкам на батуте сегодня финальные состязания в синхронных прыжках среди мужчин и женщин. По итогам квалификации поборется за медали и наш дуэт Владислав Гончаров - Олег Рябцев. Прямая трансляция финала из Санкт-Петербурга на "Беларусь 5" в 17:15. Правда, первыми в борьбу за медали вступят женщины.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все