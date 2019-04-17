Белорусский экипаж "МАЗ-СПОРТавто" финишировал 4-м на этапе ралли-рейда в Марокко

Белорусский экипаж "МАЗ-СПОРТавто" под управлением Сергея Вязовича финишировал 4-м на четвертом этапе ралли-рейда в Марокко. Победителем заезда стал голландец Тон ван Генухтен, опередивший белорусов на 17 минут. В генеральной классификации экипаж Вязовича занимает четвертую строчку и отстает от лидера на 6 минут. Осталось еще 4 этапа ралли-рейда.