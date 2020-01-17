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Белорусский экипаж "МАЗ-СПОРТавто" завоевал 3 место на ралли-рейде "Дакар-2020"

Белорусский экипаж "МАЗ-СПОРТавто" завоевал 3 место на ралли-рейде "Дакар-2020"

Белорусский экипаж команды "МАЗ-СПОРТавто" под управлением Сергея Вязовича завоевал 3 место на завершившемся в Саудовской Аравии ралли-рейде "Дакар-2020"!


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