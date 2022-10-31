Белорусский форвард Егор Чезганов вышел в лидеры списка снайперов МХЛ

Белорусский форвард "Спартака" Егор Чезганов вышел в лидеры списка снайперов Молодежной хоккейной лиги. В 11 матчах наш соотечественник забросил 13 шайб. Вчера в поединке с "Тайфуном" Чезганов оформил хет-трик и отдал три результативные передачи.



Напомним, летом хоккеист транзитом через "Адмирал" перешел из "Северстали" в "Спартак". У него двусторонний контракт с клубом КХЛ.



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