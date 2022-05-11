Белорус Александр Седнев - лучший футбольный тренер апреля в чемпионате Казахстана

Белорусский специалист Александр Седнев признан лучшим тренером апреля в чемпионате Казахстана. В прошедшем месяце его клуб "Ордабасы" одержал три победы и один матч завершил вничью. Правда, в мае команда успела потерпеть два поражения и несколько позиций потерять - после десяти туров "Ордабасы" на шестой строчке.