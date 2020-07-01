Белорусский гандбол вернется в конце лета. 22-23 августа в Пинске пройдет перенесенный "Финал четырех" мужского кубка. 29-го и 30-го в Жлобине трофей разыграют женщины. В эти же дни стартует 29-й мужской чемпионат страны.