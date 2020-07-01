ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Белорусский гандбол вернется в конце лета

Белорусский гандбол вернется в конце лета. 22-23 августа в Пинске пройдет перенесенный "Финал четырех" мужского кубка. 29-го и 30-го в Жлобине трофей разыграют женщины. В эти же дни стартует 29-й мужской чемпионат страны.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все