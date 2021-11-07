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Белорусский гиревик Вячеслав Хоронеко установил новый мировой рекорд

Вячеслав Хоронеко установил новый мировой рекорд.

Прославленный белорусский гиревик сумел превзойти свое же достижение в упражнении "жим лежа одной рукой", подняв гирю весом 24 кг 181 раз за 170 секунд.
Все случилось в рамках чемпионата страны и первенства Фрунзенского района Минска по гиревому марафону. Примечательно, что достижение Хоронеко установил после перенесенного коронавируса. Все это следствие грамотного подхода к тренировкам. Кстати, порадовал своих болельщиков не только сам Хоронеко. В чемпионате страны три его воспитанника из ФОЦ Фрунзенского района выиграли золото в индивидуальных номинациях, а команда оказалась лучшей в гиревой эстафете.

Чемпионат Беларуси и первенство Фрунзенского района столицы по гиревому марафону

Параллельно чемпионату Беларуси здесь же прошло первенство Фрунзенского района по гиревому марафону. Спортсмены выступали в четырех возрастных категориях. А из результатов отметим победу 10-летней минчанки Алеси Ломако, которая сумела за 15 минут сделать 348 подъемов 8-килограммовой гири.


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