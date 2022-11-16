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Белорусский голкипер Владимир Бушма стал игроком "Макслайна"

Владимир Бушма - игрок "Макслайна". О подписании соглашения с опытным белорусским голкипером сообщает пресс-служба рогачевского клуба. Сейчас в лазарете команды сразу три голкипера, но регламент позволяет дозаявить второго вратаря до времени фактического выздоровления. К слову, Бушма тренируется с "Макслайном" уже три месяца после того, как покинул жодинский "Торпедо-БелАЗ". Страж ворот трижды признавался лучшим на своей позиции в Высшей лиге. Сегодня его новый клуб в Городее проведет первый стыковой матч против "Арсенала", ответная встреча в Рогачеве в воскресенье.

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