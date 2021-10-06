Белорусский хоккеист Максим Сушко откомандирован в фарм-клуб "Филадельфии Флайерз"

Белорусский хоккеист по итогам предсезонных выставочных матчей откомандирован в фарм-клуб. Форвард"Филадельфии Флайрез" Максима Сушко на какое-то время отправится команду в лигу АХЛ - "Лихай-Вэлли". Напомним, что уроженец Бреста сыграл в поединке против "Айлендерс", в котором отличился заброшенной шайбой. Затем пропустил матчи дважды с Бостоном и Вашингтоном.