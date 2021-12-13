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Белорусский конькобежец Игнат Головатюк установил новый национальный рекорд на 500 м

Белорусский конькобежец Игнат Головатюк установил новый национальный рекорд на 500 м

Белорусский конькобежец Игнат Головатюк установил новый национальный рекорд на 500 метров - 34,123 секунды. Достижение он установил на этапе КМ по конькобежному спорту в Калгари, где расположен один из самых скоростных катков. Игнат занял высокое 4 место, уступив всего 0,22 победителю Виктору Муштакову из России. В зачете КМ белорус с 233 очками занимает 10 место.

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