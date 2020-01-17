Белорусский квартет занял 12-е место в женской эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге. Победу же вновь одержала команда Норвегии. Серебро досталось Франции. Третье место в активе Швейцарии.



Завтра в программе этапа мужская эстафета. Прямая трансляция гонки на телеканале "Беларусь 5". Начало в 16:15.



