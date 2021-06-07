Белорусский легкоатлет М. Недосеков выиграл золото на международном турнире в Нидерландах

Белорусский легкоатлет Максим Недосеков стал первым на золотом этапе континентального тура World Athletics. В нидерландском Хенгело Максим прыгнул на 2 метра 24 сантиметра и повторил свой лучший результат в сезоне. Серебро досталось австралийцу Брендону Старку - 2 метра 20 сантиметров, такую же высоту взял итальянец Джанмарко Тамбери и стал третьим из-за большого количества попыток.