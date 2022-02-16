Белорусский "Мешков Брест" сразится с "Ольборгом" - прямую трансляцию смотрите на "Беларусь 5"

После перерыва возвращается гандбольная Лига чемпионов! Белорусский "Мешков Брест" сегодня сразится со второй командой в группе A - "Ольборгом" - в рамках 11-го тура группового этапа. Соперник не из простых, в последних трех встречах датчане дважды были сильнее и один раз команды сыграли вничью. Прямую трансляцию встречи будет вести телеканал "Беларусь 5", старт в 20:45.

