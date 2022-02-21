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Белорусский нападающий Павел Кленье продолжит карьеру в ФК "Минск"
Белорусский нападающий Павел Кленье продолжит карьеру в футбольном клубе "Минск". По сообщению пресс-службы "горожан", соглашение с игроком рассчитано на год. В минувшем сезоне 22-летний форвард выступал за "Торпедо-БелАЗ" и в 11 матчах забил за жодинцев три мяча. Также в его послужном списке "Гомель" и столичное "Торпедо". В первом туре чемпионата Беларуси новая команда Павла - "Минск" - в столичном дерби примет "Динамо".
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