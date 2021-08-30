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Белорусский пловец Егор Щелканов завоевал серебро Паралимпийских игр в Токио

Белорусские пловцы на летних Паралимпийских играх в Токио продолжают радовать медалями. 15-кратный чемпион Паралимпиад Игорь Бокий в эти минуты готовится к своему очередному финалу, начало ориентировочно в

13:30

. Буквально несколько минут назад из Токио пришла новость об успешном выступлении еще одного нашего паралимпийца.

Белорус уступил только россиянину Богдану Мозговому, который установил паралимпийский рекорд в этой дисциплине. Юный брестчанин добился заметного прогресса за последний год, это отмечают его тренеры. И как результат - награда на главных стартах.

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