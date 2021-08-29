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Белорусский пловец Игорь Бокий завоевал четвертое золото Паралимпиады в Токио

Белорусский пловец Игорь Бокий продолжает завоевывать золотые награды для нашей страны на Паралимпийских играх в Токио. А его конкурентам мы можем лишь посочувствовать и посоветовать продолжать восхищаться достижениями Игоря. В очередной соревновательный день Бокий одержал красивую победу на 50 м вольным стилем, где повторил свой же рекорд на Паралимпиаде. Это золото стало для уроженца Бобруйска четвертым! А в общекомандном медальном зачете Беларусь сейчас находитсяна 13 позиции.


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Всего же в карьере белорусского Майкла Фелпса (так Игоря называют спортивные журналисты по всему миру) 15 наград Паралимпийских игр высшего достоинства. Первые он завоевал в Лондоне.

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