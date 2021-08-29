Белорусский пловец Игорь Бокий завоевал четвертое золото Паралимпиады в Токио

Белорусский пловец Игорь Бокий продолжает завоевывать золотые награды для нашей страны на Паралимпийских играх в Токио. А его конкурентам мы можем лишь посочувствовать и посоветовать продолжать восхищаться достижениями Игоря. В очередной соревновательный день Бокий одержал красивую победу на 50 м вольным стилем, где повторил свой же рекорд на Паралимпиаде. Это золото стало для уроженца Бобруйска четвертым! А в общекомандном медальном зачете Беларусь сейчас находитсяна 13 позиции.