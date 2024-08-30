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Белорусский пловец Игорь Бокий завоевал еще одну золотую медаль на Паралимпийских играх в Париже
Белорусский пловец Игорь Бокий завоевал свою вторую золотую медаль на XVII летних Паралимпийских играх в Париже. Теперь в его активе 18 золотых наград Паралимпиад, сообщила БЕЛТА.
30 августа в финальном заплыве стометровки на спине белорус показал время 56,60 сек.В финал Игорь Бокий вышел со вторым результатом, преодолев дистанцию за 58,97 сек.
29 августа Игорь Бокий стал чемпионом парижских Игр на дистанции 100 м баттерфляем. Теперь у белорусского пловца 20 медалей в карьере на Паралимпиадах - 18 золотых и по одной серебряной и бронзовой.
Впервые Игорь Бокий, которому сейчас 30 лет, выступил на Паралимпийских играх в 2012 году в Лондоне, сразу завоевав пять золотых медалей. Кроме того, Игорь шесть раз поднимался на высшую ступень пьедестала почета в Рио-де-Жанейро-2016 и пять - в Токио-2020.
В субботу, 31 августа, Игорь Бокий вместе с Евгением Коваленком выступит на дистанции 400 м вольным стилем. Предварительные заплывы запланированы на 11.20 по минскому времени, а финал намечен на 19.40.
Фото: БЕЛТА
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