Белорусские теннисистки установили национальный рекорд. Впервые в истории турниров серии Большого шлема сразу две соотечественницы сыграют в полуфинальных матчах Australian Open. Вслед за Викторией Азаренко в ½ вышла и Арина Соболенко. Этим утром пятая ракетка мира встречалась с 64-м номером планетарного табеля хорваткой Донной Векич.

Для нашей спортсменки это крайне неудобная соперница. Прежде девушки сыграли шесть поединков, и лишь в одном минчанка была успешна. Очень напряженной получилась первая партия на кортах Мельбурна. Стартовый сет Соболенко оставила за собой: за 61 минуту 6:3. Во второй партии Арина вначале взяла три гейма подряд. Естественно, хорватка Векич постаралась отыграть этот гандикап, но не получилось. Итог - 6:2. Это первый полуфинал для минчанки на Australian Open. Добавим: Арина Соболенко выиграла девятый матч подряд в сезоне без потери и сета.

Незнаю, почему, ноздесь яиспытываю особенные эмоции оттого, что вышла вполуфинал. Было так здорово играть сегодня. Атмосфера была невероятной! Очень хорошо, что янезнала счет вличных встречах с Донной Векич. Япомнила, что она выиграла последние два матча, нохорошо, что янеподумала опроигрыше 1:5. Сейчас счет 2:5, так что впереди еще три очка, чтобы сравняться. Арина Соболенко, пятая ракетка мира

За выход в финал Соболенко сыграет против Магды Линетт из Польши. С ней Арина играла ранее всего дважды в истории. Отрадно, что на стороне белоруски стопроцентный результат. Правда, встречались девушки последний раз давно: полтора года назад на кортах Токио во время Олимпиады.