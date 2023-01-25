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Белорусский полуфинал на Australian Open: болеем за наших
Белорусские теннисистки установили национальный рекорд. Впервые в истории турниров серии Большого шлема сразу две соотечественницы сыграют в полуфинальных матчах Australian Open. Вслед за Викторией Азаренко в ½ вышла и Арина Соболенко. Этим утром пятая ракетка мира встречалась с 64-м номером планетарного табеля хорваткой Донной Векич.
Для нашей спортсменки это крайне неудобная соперница. Прежде девушки сыграли шесть поединков, и лишь в одном минчанка была успешна. Очень напряженной получилась первая партия на кортах Мельбурна. Стартовый сет Соболенко оставила за собой: за 61 минуту 6:3. Во второй партии Арина вначале взяла три гейма подряд. Естественно, хорватка Векич постаралась отыграть этот гандикап, но не получилось. Итог - 6:2. Это первый полуфинал для минчанки на Australian Open. Добавим: Арина Соболенко выиграла девятый матч подряд в сезоне без потери и сета.
Незнаю, почему, ноздесь яиспытываю особенные эмоции оттого, что вышла вполуфинал. Было так здорово играть сегодня. Атмосфера была невероятной! Очень хорошо, что янезнала счет вличных встречах с Донной Векич. Япомнила, что она выиграла последние два матча, нохорошо, что янеподумала опроигрыше 1:5. Сейчас счет 2:5, так что впереди еще три очка, чтобы сравняться.
За выход в финал Соболенко сыграет против Магды Линетт из Польши. С ней Арина играла ранее всего дважды в истории. Отрадно, что на стороне белоруски стопроцентный результат. Правда, встречались девушки последний раз давно: полтора года назад на кортах Токио во время Олимпиады.
Что касается Виктории Азаренко, то в своем четвертьфинальном матче накануне она оказалась сильнее Джессики Пегулы из США. Сегодня экс первая ракетка мира восстанавливается. И уже завтра, 26 января, сыграет за выход в финал против Елены Рыбакиной из Казахстана. Желаем удачи нашим спортсменкам и надеемся на белорусский финал.
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