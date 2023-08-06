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Белорусский штангист Геннадий Лаптев завоевал золото II Игр стран СНГ

Белорусский штангист Геннадий Лаптев завоевал золото II Игр стран СНГ

В Гродно сегодня продолжился тяжелоатлетический турнир II Игр стран СНГ. Спортсмены разыгрывают награды в пяти весовых категориях - три у мужчин и две у женщин, пишет БЕЛТА.

Первым чемпионом сегодняшнего дня стал белорус Геннадий Лаптев. В сумме двоеборья в весовой категории 61 кг победитель набрал 286 кг (рывок - 133 кг, толчок - 153 кг). Серебряную медаль завоевал вьетнамский спортсмен Тхан До Нгуен - 274 кг (119+155), бронзовым призером стал россиянин Олег Мусохранов - 273 кг (124+149).

Золото Геннадия Лаптева - первое в активе белорусской сборной по тяжелой атлетике. Вчера наши штангисты стали обладателями трех наград: серебро (Юлия Гулина) и две бронзы (Полина Пичугина и Григорий Вертинский).

В турнире, который принимает гродненский Ледовый дворец, участвуют спортсмены из Беларуси, России, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Азербайджана, Кыргызстана, Вьетнама и Кубы.

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