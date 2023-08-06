Белорусский штангист Геннадий Лаптев завоевал золото II Игр стран СНГ

В Гродно сегодня продолжился тяжелоатлетический турнир II Игр стран СНГ. Спортсмены разыгрывают награды в пяти весовых категориях - три у мужчин и две у женщин, пишет БЕЛТА.



Первым чемпионом сегодняшнего дня стал белорус Геннадий Лаптев. В сумме двоеборья в весовой категории 61 кг победитель набрал 286 кг (рывок - 133 кг, толчок - 153 кг). Серебряную медаль завоевал вьетнамский спортсмен Тхан До Нгуен - 274 кг (119+155), бронзовым призером стал россиянин Олег Мусохранов - 273 кг (124+149).



Золото Геннадия Лаптева - первое в активе белорусской сборной по тяжелой атлетике. Вчера наши штангисты стали обладателями трех наград: серебро (Юлия Гулина) и две бронзы (Полина Пичугина и Григорий Вертинский).