Белорусский силач установил новый мировой рекорд

Новым мировым рекордом завершает год белорусский силач Сергей Заславский! Многократный рекордсмен и действующий чемпион планеты по силовым видам спорта в своей весовой категории - до 85 килограммов - сумел отжать 120-килограммовую штангу, стоя в присутствии судей международной категории. Таким образом, наш силач переписал и свое личное достижение.