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Белорусский силач установил новый мировой рекорд

Новым мировым рекордом завершает год белорусский силач Сергей Заславский! Многократный рекордсмен и действующий чемпион планеты по силовым видам спорта в своей весовой категории - до 85 килограммов - сумел отжать 120-килограммовую штангу, стоя в присутствии судей международной категории. Таким образом, наш силач переписал и свое личное достижение.

Силач уже анонсировал, что в ближайшее время состоится масштабный чемпионат "Золотой тигр". Мультитурнир пройдет в 17-й раз, но впервые на территории Беларуси.

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