Белорусский специалист Кирилл Альшевский возглавил футбольный клуб "Лиепая"

Белорусский специалист Кирилл Альшевский стал главным тренером футбольного клуба "Лиепая". В минувшем сезоне 40-летний наставник трудился в брестском "Рухе". Между тем "Лиепая" заняла третье место в чемпионате Латвии - 2021 и стала финалистом Кубка страны - 2021.