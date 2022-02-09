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Белорусский специалист Кирилл Альшевский возглавил футбольный клуб "Лиепая"

Белорусский специалист Кирилл Альшевский стал главным тренером футбольного клуба "Лиепая". В минувшем сезоне 40-летний наставник трудился в брестском "Рухе". Между тем "Лиепая" заняла третье место в чемпионате Латвии - 2021 и стала финалистом Кубка страны - 2021.

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