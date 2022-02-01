3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Белорусский теннисист Егор Герасимов покидает турнир в индийской Пуне
Вторая ракетка Беларуси и 104-й номер мирового рейтинга - Егор Герасимов - покидает турнир серии ATP-250 в индийской Пуне. Призовой фонд - около 500 тысяч долларов. На старте соревнований белорус встречался с 87-м в планетарном табеле - Эмилем Руусувуори из Финляндии. В первой партии наш соотечественник не взял ни одного гейма - 0:6, а во втором сете все решалось на тай-брейке - он вышел напряженным и в итоге - 13:11 - скандинав дожал Герасимова. Для Егора это третье поражение кряду.
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов