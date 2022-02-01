Белорусский теннисист Егор Герасимов покидает турнир в индийской Пуне

Вторая ракетка Беларуси и 104-й номер мирового рейтинга - Егор Герасимов - покидает турнир серии ATP-250 в индийской Пуне. Призовой фонд - около 500 тысяч долларов. На старте соревнований белорус встречался с 87-м в планетарном табеле - Эмилем Руусувуори из Финляндии. В первой партии наш соотечественник не взял ни одного гейма - 0:6, а во втором сете все решалось на тай-брейке - он вышел напряженным и в итоге - 13:11 - скандинав дожал Герасимова. Для Егора это третье поражение кряду.