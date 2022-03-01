Белорусский тренер Алексей Шпилевский возглавил кипрский ФК "Арис"

34-летний белорусский тренер Алексей Шпилевский возглавил кипрский "Арис" из Лимассола, в который минувшей зимой перешел капитан сборной Беларуси по футболу Евгений Яблонский. Накануне экс-наставник брестского "Динамо", "Кайрата" и немецкого "Эрцгебирге" был представлен на пресс-конференции. В таблице чемпионата "Арис" занимает 5-ю позицию. 5 марта предстоит игра с АПОЭЛем.