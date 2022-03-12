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Белорусский триумф на этапе Кубка России по биатлону: 1 место у Смольского, 2 - у Лазовского
Белорусский триумф на девятом этапе Кубка России по биатлону! В Уфе в спринтерской гонке именно наши земляки заняли первое и второе места. Антону Смольскому не было равных - с одним промахом он обогнал своего партнера по команде Дмитрия Лазовского почти на минуту, а вот Дмитрий всего на 3секунды опередил лидера сборной России Александра Логинова.
На месте событий в эти дни работает спортивный обозреватель Андрей Козлов.
Свой статус фаворита сезона в аналогичной женской гонке попробует подтвердить и Динара Алимбекова в Уфе. В спринте она уже стартовала - ее номер на бипе 4. Прямую трансляцию гонки ведет телеканал "Беларусь 5". Также за медали поборются белоруски Ирина Лещенко, Юлия Ковалевская, Ирина Кручинкина, Аделина Сабитова и Дарья Кудаева. Всего в этой гонке выступят 52 спортсменки. Итог старта - в 15.00.
Больше подробностей и эмоции победителей смотрите в видео.
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