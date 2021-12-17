Белорусский тяжелоатлет Эдуард Зезюлин занял 4 место на ЧМ в Ташкенте

Эдуард Зезюлин остановился в шаге от пьедестала на чемпионате мира по тяжелой атлетике, который проходит в Ташкенте. Спортсмен выступает в весовой категории свыше 109 килограммов. По сумме двоеборья белорусу удалось поднять 447 килограммов. И это новый национальный рекорд. Еще два белорус установил в каждом из видов двоеборья. В рывке Зезюлин взял 206 килограммов (это малая бронза чемпионата мира), а в упражнении "толчок" - 241. Золото планетарного форума с мировым рекордом - 492 килограмма - завоевал Лаша Талахадзе. Таким образом результат Зезюлина стал лучшим среди всех белорусов на этом турнире. В Ташкенте выступало четверо наших спортсменов. Уже завтра команда возвращается на родину.