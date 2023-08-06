Белорусский тяжелоатлет Егор Попов взял золото II Игр стран СНГ

Белорусский тяжелоатлет Егор Попов выиграл золото II Игр стран СНГ, пишет БЕЛТА. В соревнованиях весовой категории 67 кг белорус намного опередил всех конкурентов, набрав в сумме двоеборья 305 кг (рывок - 140 кг, толчок - 165 кг). Серебряная медаль досталась представителю Узбекистана Диербеку Рузметову - 285 кг (130+155), бронзу выиграл Нурчолпон Нурланбек из Кыргызстана - 240 кг (113+127).

Также сегодня чемпионом в весовой категории 61 кг стал белорусский спортсмен Геннадий Лаптев. Вчера в активе белорусских штангистов было три награды - одно серебро и две бронзы.