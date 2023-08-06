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Белорусский тяжелоатлет Егор Попов взял золото II Игр стран СНГ

Белорусский тяжелоатлет Егор Попов взял золото II Игр стран СНГ

Белорусский тяжелоатлет Егор Попов выиграл золото II Игр стран СНГ, пишет БЕЛТА.

В соревнованиях весовой категории 67 кг белорус намного опередил всех конкурентов, набрав в сумме двоеборья 305 кг (рывок - 140 кг, толчок - 165 кг). Серебряная медаль досталась представителю Узбекистана Диербеку Рузметову - 285 кг (130+155), бронзу выиграл Нурчолпон Нурланбек из Кыргызстана - 240 кг (113+127).

Также сегодня чемпионом в весовой категории 61 кг стал белорусский спортсмен Геннадий Лаптев. Вчера в активе белорусских штангистов было три награды - одно серебро и две бронзы.

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