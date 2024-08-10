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Белорусский тяжелоатлет Евгений Тихонцов гарантировал медаль на Олимпийских играх в Париже

Белорусский тяжелоатлет Евгений Тихонцов гарантировал медаль на Олимпийских играх в Париже

Евгений Тихонцов стал призером соревнований по тяжелой атлетике на XXXIII летних Олимпийских играх 2024, сообщает БЕЛТА.

Действующий бронзовый призер чемпионата мира и чемпион Европы соревновался в категории до 102 кг, всего за медали в этом весе боролись 13 человек. Выступления в Париже Тихонцов начал с неудачного подхода в рывке на 176 кг, а затем справился со штангой весом 178 кг и 183 кг.

После первого упражнения белорусский спортсмен шел четвертым, уступая 2 кг третьей позиции и 3 кг - первой. В толчке белорус обошел одного соперника и поднялся в тройку.

Фото: БЕЛТА

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