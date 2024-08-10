Белорусский тяжелоатлет Евгений Тихонцов гарантировал медаль на Олимпийских играх в Париже

Действующий бронзовый призер чемпионата мира и чемпион Европы соревновался в категории до 102 кг, всего за медали в этом весе боролись 13 человек. Выступления в Париже Тихонцов начал с неудачного подхода в рывке на 176 кг, а затем справился со штангой весом 178 кг и 183 кг.