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Белорусский тяжелоатлет Вадим Лихорад выиграл бронзу чемпионата мира

В Ашхабаде спортсмен в категории до 73 килограммов показал третий результат в двоеборье. По сумме двух упражнений Лихораду покорился вес в 348 кг. Планетарный турнир завершится сегодня.

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