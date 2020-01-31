3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Белорусский велогонщик Василий Кириенко завершил спортивную карьеру
Спортсмен озвучил свое решение после консультаций с медиками по поводу проблем с сердцем. "Это действительно печальный день для меня, но это правильное решение, основанное на рекомендации врачей, - сказал велогонщик. - У меня была замечательная карьера, и я наслаждался каждой минутой гонок с этой командой. Это было невероятное путешествие, и я благодарен за ту поддержку, которую получал на протяжении своих выступлений".За карьеру Василий Кириенко выиграл золото, серебро и две бронзы на чемпионатах мира по велогонкам на шоссе, дважды побеждал на Европейских играх. На его счету победы на трех этапах "Джиро" и одном этапе "Вуэльты".Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS
Есть чем поделиться? Пишите сюда
Президент
Все
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов