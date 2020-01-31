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Белорусский велогонщик Василий Кириенко завершил спортивную карьеру

Белорусский велогонщик Василий Кириенко завершил спортивную карьеру

Спортсмен озвучил свое решение после консультаций с медиками по поводу проблем с сердцем. "Это действительно печальный день для меня, но это правильное решение, основанное на рекомендации врачей, - сказал велогонщик. - У меня была замечательная карьера, и я наслаждался каждой минутой гонок с этой командой. Это было невероятное путешествие, и я благодарен за ту поддержку, которую получал на протяжении своих выступлений".За карьеру Василий Кириенко выиграл золото, серебро и две бронзы на чемпионатах мира по велогонкам на шоссе, дважды побеждал на Европейских играх. На его счету победы на трех этапах "Джиро" и одном этапе "Вуэльты".Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS

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