3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Белорусское чудо на кортах Пекина. Новая победа в коллекции Арины Соболенко
Белорусское чудо на кортах Пекина. Арина Соболенко продолжает свое триумфальное шествие еще к одному титулу.
И остановить белорусскую теннисистку сегодня не смогла даже теперь уже экс-чемпионка турнира Каролин Гарсия. А ведь поначалу все складывалось не в пользу Арины. Выигрывая 5:2, француженка была в одном гейме от победы. Но Арина, взяв волю в кулак, сравняла счет. Болельщики с замиранием следили за накалом страстей на корте. Однако, несмотря на равную игру, Соболенко дальше чуть-чуть не хватило. Белоруска уступает в первом сете 5:7.
Получив преимущество в счете, Гарсия уверенно начала и второй сет. Все развивалось по плану француженки, Соболенко на старте уступала уже 0:3. Драматизм момента достиг своего накала. Нужен был тактический ход. И Арина призывает на помощь тренера Дмитрия Турсунова, который не раз психологически вытягивал свою подопечную из самых непростых ситуаций.
И надо знать нашу Арину! Слова Турсунова плюс уверенность в дальнейших действиях, железный неуступчивый характер сделали свое дело. Белоруска совершила невероятное, продемонстрировав всю силу воли и стремление победить, она вновь вернулась в игру. Но на сей раз сумела переломить ход встречи и на тайбрейке уверенно выиграла второй сет.
К такому психологически Гарсия готова не была и отдала третью - решающую - партию под ноль. Наша Арина Соболенко, проведя невероятный по накалу поединок против восьмой ракетки мира, выходит в четвертьфинал турнира в Пекине.
Учитывая, что эта захватывающая игра транслировалась в дневное время на "Беларусь 5" и не все любители тенниса смогли ее посмотреть, "Беларусь 1" покажет матч в записи сегодня сразу после программы "Панорама".
Отметим, за выход в полуфинал белоруска сыграет против обладательницы "уайлд кард" - китаянки Ван Цян, которая преподнесла сенсацию, обыграв седьмую ракетку мира Каролину Плишкову. Матч за выход в полуфинал начнется завтра ориентировочно в 16:00. Прямую трансляцию смотрите на "Беларусь 5".
Президент
Все
Лукашенко заявил о необходимости вернуть товарооборот со Смоленской областью в 5 млрд долларов
Лукашенко: В Смоленске понимают, что мы должны быть вместе и помогать друг другу
Александр Лукашенко поздравил народ Латвии с Днем провозглашения Латвийской Республики
Президент Беларуси поздравил Султана Омана с Национальным днем
Политика
Все
Общество
Все
В каких белорусских услугах заинтересована Аргентина, рассказал Николас Пинейро
С какой целью администрация Байдена разрешила Украине бить ракетами вглубь России
Какие предложения вносят белорусы во время личного приема граждан депутатами, рассказал Артем Цуран
Экскаваторы и картофель фри вне конкуренции: как развивался Толочинский район
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все