Белорусское чудо на кортах Пекина. Новая победа в коллекции Арины Соболенко

Белорусское чудо на кортах Пекина. Арина Соболенко продолжает свое триумфальное шествие еще к одному титулу.

И остановить белорусскую теннисистку сегодня не смогла даже теперь уже экс-чемпионка турнира Каролин Гарсия. А ведь поначалу все складывалось не в пользу Арины. Выигрывая 5:2, француженка была в одном гейме от победы. Но Арина, взяв волю в кулак, сравняла счет. Болельщики с замиранием следили за накалом страстей на корте. Однако, несмотря на равную игру, Соболенко дальше чуть-чуть не хватило. Белоруска уступает в первом сете 5:7.

Получив преимущество в счете, Гарсия уверенно начала и второй сет. Все развивалось по плану француженки, Соболенко на старте уступала уже 0:3. Драматизм момента достиг своего накала. Нужен был тактический ход. И Арина призывает на помощь тренера Дмитрия Турсунова, который не раз психологически вытягивал свою подопечную из самых непростых ситуаций.

И надо знать нашу Арину! Слова Турсунова плюс уверенность в дальнейших действиях, железный неуступчивый характер сделали свое дело. Белоруска совершила невероятное, продемонстрировав всю силу воли и стремление победить, она вновь вернулась в игру. Но на сей раз сумела переломить ход встречи и на тайбрейке уверенно выиграла второй сет.

К такому психологически Гарсия готова не была и отдала третью - решающую - партию под ноль. Наша Арина Соболенко, проведя невероятный по накалу поединок против восьмой ракетки мира, выходит в четвертьфинал турнира в Пекине.

Учитывая, что эта захватывающая игра транслировалась в дневное время на "Беларусь 5" и не все любители тенниса смогли ее посмотреть, "Беларусь 1" покажет матч в записи сегодня сразу после программы "Панорама".