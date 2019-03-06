Белорусское дерби в Индиан-Уэлсе. Виктория Азаренко и Вера Лапко встретятся в 1/64 финала

Белорусское дерби в рамках турнира в Индиан-Уэлсе. Его призовой фонд почти 9 миллионов долларов. В 1/64 финала встретятся Виктория Азаренко и Вера Лапко. Интриги добавляет и то, что наши теннисистки между собой еще не играли. Победительницу противостояния ждет Серена Уильямс. Со стадии 1/32 стартуют белоруски Александра Саснович и Арина Соболенко. Трансляции с американских кортов будет вести телеканал "Беларусь 5". В мужском розыгрыше выступят Егор Герасимов в квалификации и Илья Ивашко в основной сетке.