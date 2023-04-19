Белорусское физкультурно-спортивное общество "Динамо" продолжает праздновать вековой юбилей

Сегодня в штаб-квартире НОК прошли мероприятия с участием руководителей организации, заслуженных спортсменов-динамовцев и главы Национального олимпийского комитета. Памятными медалями ("100 лет Белорусскому физкультурно-спортивному обществу "Динамо") удостоены известные атлеты и спортивные руководители: олимпийская чемпионка Эллина Зверева, многократный победитель Паралимпийских игр в плавании Игорь Бокий, единственная из белорусок олимпийская чемпионка в художественной гимнастике Марина Лобач, биатлонистка Елена Зубрилова и самбист, главный тренер по дзюдо Андрей Казусенок, член Совета Республики Дмитрий Басков (ранее возглавлявший Федерацию хоккея Беларуси). За век "Динамо" стало символом развития олимпийского движения нашей страны. Под брендом организации развивались различные виды спорта, сначала прикладные и индивидуальные, а следом командные.