Белорусы Бориков и Мороз примут участие в тренировочном лагере ХК "Юта Маммонт"

Клубы НХЛ начинают работу по подготовке к новому чемпионату. "Юта Маммонт" определила состав на "Рокки Кэмп", который пройдет с 11 по 15 сентября.

В список вошли 29 игроков. Среди них есть и два белоруса. Это нападающие Егор Бориков и Вадим Мороз. Форварды белорусской сборной уже находятся в США. Для Борикова грядущий лагерь будет вторым с "Ютой".

В эксклюзивном интервью "Первому информационному" хоккеист рассказал, на чем специалисты посоветовали ему делать акцент на тренировках.

Егор Бориков, нападающий ХК "Юта Маммонт": "Не знаешь, чего ожидать. Но я прекрасно понимаю, что там будет нелегко и надо будет становиться лучше во всех компонентах. Сказали сделать акцент на массу, но если брать техническую и физическую подготовку, то мне сказали продолжать работать так же. Сказали: "Отправляйся в Минск, тренируйся и приезжай к предсезонке". У меня нет никаких ожиданий, просто мне надо с каждым днем быть лучше себя вчерашнего и развиваться в правильном направлении".

После завершения тренировочного лагеря команда из Солт-Лейк-Сити планирует провести выставочные матчи с "Вегас Голден Найтс", "Сан-Хосе Шаркс" и "Лос-Анджелес Кингз".