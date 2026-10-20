Белорусы начнут квалификацию ЧМ по мини-футболу матчем с Казахстаном

Новый экзамен для сборной Беларуси по мини-футболу пройдет 20 октября. Команда Александра Черника начнет свой путь в квалификации на чемпионат мира 2028 года. Матч пройдет в гостях у сборной Казахстана.

Оппонент Беларуси крайне серьезный. В рейтинге УЕФА он идет на 4-м месте, белорусская команда располагается на 15-й позиции. Но это всего лишь цифры, которые часто уходят на второй план.

Александр Черник, главный тренер сборной Беларуси по мини-футболу:

"Сложно держать такую планку, с одной стороны. А с другой стороны, спорт высших достижений, национальная сборная, отбор на чемпионат мира - мы понимаем, что здесь полумер точно нет. Надо сражаться за положительный результат любой ценой".

Единственный и самый долгожданный результат для сборной - это выход на чемпионат мира. Задачу минимум - победа над Казахстаном - будут стараться решить 14 футболистов, представители белорусских и российских клубов.

"Мы просто верим в себя. Мы показали, что можем. Будем доказывать", - отметил игрок сборной Беларуси по мини-футболу Артем Якубов.

Сборная Казахстана по мини-футболу - это один из грандов европейского и мирового мини-футбола. На последнем чемпионате мира команда дошла до четвертьфинала, а возглавляет ее легендарный тренер Рикардо Камара Собрал (Какау), с которым они ранее брали бронзу Евро. Главное оружие команды - натурализованные бразильцы, среди которых лучший вратарь планеты Лео Игита.

"Казахстан занимает 4-е место в рейтинге. Команда в любом случае сложная, сильная. Я думаю, что нам все под силу", - поделился игрок сборной Беларуси по мини-футболу Илья Манаенков.

В последний раз оппоненты встречались 5 лет назад, а за всю историю провели 6 игр. Казахстан побеждал 4 раза, Беларусь - один, а еще раз была зафиксирована ничья. Пришло время улучшать статистику.

Очередной поединок в Астане начнется 20 октября в 18:00 и будет показан в прямом эфире телеканала "Беларусь 5".

Чтобы белорусам выйти напрямую в элитный раунд, нужно занимать 1-е место в группе с Казахстаном и Албанией. В любом виде спорта всегда есть шансы. Этот отборочный цикл - отличная возможность написать новую историю побед.