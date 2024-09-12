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Белорусы пробились в финальную часть чемпионата мира по пляжному футболу
Сборная Беларуси по пляжному футболу пробилась в финальную стадию чемпионата мира 2025 года, пишет БЕЛТА.
Сегодня в испанском Кадисе в заключительном поединке второго группового этапа отборочного турнира белорусы разгромили команду Дании с результатом 6:1. В составе победителей отличились Михаил Августов, Евгений Новиков, Вадим Бокач, Егор Гордецкий, Олег Гапон, а еще один мяч датчане забили в свои ворота. До этого белорусская дружина разгромила швейцарцев - 9:3, а потом также крупно проиграла итальянцам - 3:9.
Сегодня вечером в последнем матче группы А итальянцы будут соперничать со швейцарцами. Положение команд сейчас таково: Беларусь - 6 очков (3 матча), Италия - 3 (2), Швейцария - 3 (2), Дания - 2 (3). На первом этапе квалификации белорусы стали лучшими в предварительной группе D, разгромив сборные Бельгии (11:1) и Молдовы (8:4), в 1/8 финала получили техническую победу над литовцами, которые не вышли на матч.
В квартете В второго этапа оба обладателя путевки в финальную часть ЧМ-2025 уже известны - это сборные Испании и Португалии, одержавшие победы над командами Франции и Польши. Положение после двух игровых дней: Португалия - 6 очков, Испания - 4, Франция - 0, Польша - 0.
Финальная часть 13-го планетарного форума под эгидой ФИФА пройдет в начале мая 2025 года на Сейшельских Островах. Сборная Беларуси принимала участие в трех последних мировых чемпионатах: в 2024 году белорусы заняли четвертое место, а в 2019-м и 2021-м не смогли пробиться в плей-офф. В нынешнем сезоне команда Николаса Альварадо стала бронзовым призером Евролиги.
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