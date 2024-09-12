Белорусы пробились в финальную часть чемпионата мира по пляжному футболу

Фото Минспорта

Сборная Беларуси по пляжному футболу пробилась в финальную стадию чемпионата мира 2025 года, пишет БЕЛТА.

Сегодня в испанском Кадисе в заключительном поединке второго группового этапа отборочного турнира белорусы разгромили команду Дании с результатом 6:1. В составе победителей отличились Михаил Августов, Евгений Новиков, Вадим Бокач, Егор Гордецкий, Олег Гапон, а еще один мяч датчане забили в свои ворота. До этого белорусская дружина разгромила швейцарцев - 9:3, а потом также крупно проиграла итальянцам - 3:9.

Сегодня вечером в последнем матче группы А итальянцы будут соперничать со швейцарцами. Положение команд сейчас таково: Беларусь - 6 очков (3 матча), Италия - 3 (2), Швейцария - 3 (2), Дания - 2 (3). На первом этапе квалификации белорусы стали лучшими в предварительной группе D, разгромив сборные Бельгии (11:1) и Молдовы (8:4), в 1/8 финала получили техническую победу над литовцами, которые не вышли на матч.

В квартете В второго этапа оба обладателя путевки в финальную часть ЧМ-2025 уже известны - это сборные Испании и Португалии, одержавшие победы над командами Франции и Польши. Положение после двух игровых дней: Португалия - 6 очков, Испания - 4, Франция - 0, Польша - 0.