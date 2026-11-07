Белорусы - серебряные призеры чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту. В столице Азербайджана завершилось мировое первенство среди спасателей. Баку принимало его впервые. За титул победителей боролись команды из 14 стран, женские и мужские. 4 дня - 4 испытания, в каждом присутствуют элементы пожарного дела: подъем по штурмовой лестнице, работа с пожарными рукавами и тушение возгорания. Исход всей гонки решился 7 ноября. По итогам всех дней сложных состязаний на вторую ступень пьедестала поднялись и мужская, и женская белорусские сборные.

Андрей Козич, начальник управления идеологической работы МЧС Беларуси:

"У нас есть золотые медали и в эстафете мужской, и личные медали есть. Ребята порадовали. У кого-то, может быть, не получилось, но это спорт, от этого никуда не денешься. Самое главное, что минимальные задачи, которые перед нами стояли, мы выполнили, а дальше будем двигаться вперед".

Решающей была дисциплина "боевое развертывание". В этот день обычно на стадионе самый большой накал страстей. Интрига держится до последнего забега. В 2026 году в дисциплине 2 новых мировых рекорда: от мужской сборной Казахстана и девушек из России. Но и белоруски показали близкий к соперницам результат. Как боролись спортсмены за победу, покажем 8 ноября в "Главном эфире".