Белорусы стартуют на IV юношеских Олимпийских играх в Дакаре под национальным флагом

Семь атлетов, шесть видов спорта и одна команда! Белорусская делегация прибыла в Сенегал на летние юношеские Олимпийские игры. И впервые за долгое время белорусы выступят на соревнованиях под эгидой МОК с национальной символикой. В состав сборной вошли представители дзюдо, плавания, стрельбы из лука, тхэквондо, фехтования и брейкинга. Всего же в мульти-спортивном форуме примут участие более двух тысяч шестисот человек, которые разыграют 153 комплекта медалей. По регламенту в Играх могут выступать атлеты, возраст которых на момент соревнований не превышает 17 лет.

Василий Юрчик, шеф миссии Белорусской делегации на IV летних юношеских Олимпийских играх:

"Белорусская делегация прибыла в Дакар на юношеские олимпийские игры. Дорога была дальней. Наших ребят радушно встретили в деревне. Они разместились, покушали, направились на первые тренировки на спортивные объекты. Погода африканская, плюс 35. Но все ребята настроены по-боевому: готовы бороться, показывать самые лучшие результаты. На этих играх белорусская делегация будет выступать под национальным флагом. И когда наши ребята завоюют золотые медали, будет играть белорусский гимн".

Торжественная церемония открытия четвертых летних юношеских Олимпийских игр пройдет сегодня в 9 вечера по минскому времени.