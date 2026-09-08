Белорусы сыграют с португальцами в Суперфинале Евролиги по пляжному футболу

Матчем против девятикратных победителей Евролиги по пляжному футболу 8 сентября стартует сборная Беларуси в Суперфинале турнира.

Белорусская команда накануне добралась до итальянского города Виареджо, который принимает соревнования, и уже опробовала местный песок. Несмотря на очень серьезных соперников в группе, белорусы настраиваются на выход в плей-офф.

Олег Гапон, игрок сборной Беларуси по пляжному футболу:

"Это единственная команда, с которой мы каждую Евролигу встречаемся. Поэтому мы уже привыкли с ними играть. Они не любят силовой футбол, а любят больше техничный и динамичный".

Поединок с командой Португалии начнется в 16:15. В прямом эфире встречу покажет телеканал "Беларусь 5". Затем в расписании - день паузы. Следом 10 и 11 сентября состоятся битвы с испанцами и швейцарцами. В полуфинал попадут по две лучшие команды из каждого пула.