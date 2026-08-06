Белорусы узнали соперников в Суперфинале Евролиги по пляжному футболу

Состоялась жеребьевка Суперфинала Евролиги по пляжному футболу. Это аналог чемпионата Старого континента. Сборная Беларуси попала в группу B, где сыграет с командами Испании, Португалии и Швейцарии.

В квартете A выступят коллективы Италии, Дании, Германии и Молдовы. В рамках предварительного этапа турнира в дивизионе A в конце мая белорусские парни под руководством Николаса Альварадо заняли 2-е место в группе, дошли до полуфинала, где уступили испанцам 4:6 и завоевали бронзовые медали, обыграв швейцарцев 6:4. Буквально накануне в Минске завершился очередной кэмп по подготовке дружины к сентябрьскому старту.

Николас Альварадо, главный тренер сборной Беларуси по пляжному футболу: "Это был очень плодотворный тренировочный сбор, и несмотря на отсутствие официальных соревнований с тех пор, как мы прошли этап в Испании, мы продолжаем работу по совершенствованию на всех уровнях. Парни в хорошей форме, и если травмы не побеспокоят, думаю, мы подойдем к суперфиналу в оптимальной форме. Мы встретимся в конце августа, чтобы окончательно завершить подготовку и отправиться на суперфинал, где нам так хочется завоевать заветную победу".

Суперфинал Евролиги пройдет с 8 по 13 сентября в городе Виареджо. Этот итальянский курорт принимал старт и в 2025 году. Тогда белорусы взяли бронзовые награды.