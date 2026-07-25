Белорусы выиграли 7 медалей в третий день ЧЕ по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров

Один из лучших водных каналов в мире в венгерском Сегеде на этой неделе принимает чемпионат Европы среди юниоров и молодежи по гребле на байдарках и каноэ.

В белорусском выездном списке 43 человека. Флотилия Синеокой подтверждает свой высокий статус. 10 финалов с участием наших ребят состоялись в эту субботу. 7 гонок оказались медальными для страны.

У молодежи золото на королевской "тысяче" в байдарке-одиночке завоевал Денис Ермоленко. Еще в категории U23 на такой же дистанции, но в каноэ-двойке Глебу Демину и Константину Рогову удалось финишировать первыми. После награждения чемпионы вышли на связь с "Первым информационным".

Глеб Демин и Константин Рогов, чемпионы Европы по гребле на байдарках (U-23): "Гонка прошла отлично, в нашу пользу. Гребной канал очень крутой, вода легкая. Организация на канале на высоте. Пошли финиш от 200 м и забрали свою золотую медаль. Завтра нас ждет гонка в миксе, тоже надеемся, что будет положительный результат".

Кроме двух золотых наград, также в активе команды 4 серебра и 1 бронза. Болеем за наших гребцов 26 июля. В воскресенье чемпионат Европы завершится.